Pobladores de Tipuani realizan bloqueos y mañana cumplirán paro cívico contra su Alcalde

Los pobladores de Tipuani, de la Provincia Larecaja ubicado al noroeste del departamento de La Paz, hoy iniciaron un bloqueo de caminos y desde mañana realizarán un paro cívico de 48 horas contra su Alcalde, Roger Vaca, del Movimiento Al Socialismo (MAS), por la falta de obras y rendición de cuentas.

“Toda la población está en contra de la mala actitud administrativa del señor Roger Vaca, alcalde de Tipuani, por dos puntos: uno, que desde su ingreso al municipio, desde junio de 2015 hasta la fecha no tenemos un informe económico de estos más de dos años; otro, no hay una sola obra en toda la jurisdicción de Tipuani, no existen informes económicos, técnico financieros, lo único que hace es rehuir sus obligaciones”, declaró a radio Fides Juan Carlos Camacho, dirigente del Control Social de población de Tipuani.

Una de las obras más importantes que piden es la construcción de una nueva infraestructura para la unidad educativa “Eduardo Abaroa” ya que la actual tiene más de 40 años de antigüedad por lo que el deterioro pone en riesgo a los alumnos, maestros y plantel administrativo.

“Estamos cansados y todos estamos pidiendo la revocatoria del Alcalde y los concejales del municipio de Tipuani”, indicó. Al momento existen cuatro puntos de bloqueo.

LA PAZ/Fides

GMR