Gobierno pretende evitar bloqueos el día de la parada militar y envía una comisión a dialogar

El Gobierno pretende evitar que los vecinos de Achacachi reinicien el bloqueo de caminos y paro cívico indefinido el próximo lunes para que la parada militar transcurra sin ningún inconveniente, por eso hoy envió una comisión de diálogo a la cabeza del ministro de Desarrollo Rural y Tierras, César Cocarico.

“Hay una comisión que hoy día se está constituyendo en la ciudad de Achacachi para dialogar con los hermanos de la Fejuve, el Comité Cívico de la ciudad de Achacachi, esperemos que este dialogo sea un diálogo, una conversación, que se puedan poner de acuerdo y no llevar las movilizaciones”, informó en conferencia de prensa el ministro de Desarrollo Productivo, Eugenio Rojas.

El funcionario espera que la comisión pueda llegar a un acuerdo con los vecinos de Achacachi, así evitar el reinicio de movilizaciones el próximo lunes día en que se llevará a cabo la parada militar en Khasina que es parte del municipio de Achacachi.

“Esperamos que hayan acuerdos, es momento de esperar (parar) las movilizaciones, (que) se espere y posteriormente puedan comenzar a trabajar, a negociar, esta comisión pondrá algunas tareas, lineamientos generales de cómo se puede trabajar una vez que pasen las fiestas patrias”, manifestó.

Sin embargo, dijo, que de todos modos, haya acuerdo o no, la parada militar se llevará a cabo en Achacachi ya que es muy tarde para discutir otro lugar. “Es la decisión de las Fuerzas Armadas, nosotros con todo respeto agradecemos a las Fuerzas Armadas por haber decidido esta situación”, indicó.

Rojas explicó también que él no participa de la comisión porque así lo decidieron los vecinos del lugar. “Cuando eres de tu pueblo tenemos que respetar, mejor es otra gente (que dialogue), (…) yo también no quise participar en febrero pero intentamos hacemos todos los esfuerzos para el dialogo y hasta ahí se llegó, pero, mejor es, cuando dicen no Eugenio hay que respetar, porque son nuestros hermanos, entonces hay que esperar, no hay que entorpecer”, afirmó.

LA PAZ/Fides

GMR