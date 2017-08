Renuncia la representante de la Magistratura cruceña Roxana Pérez

La represente del Consejo de la Magistratura de Santa Cruz, Roxana Pérez, presentó su renuncia irrevocable a la sala plena del Consejo de la Magistratura. La decisión fue asumida luego de que la Policía realizó este medio día un allanamiento en su despacho para involucrarla en hechos de corrupción que derivaron en el encarcelamiento del exdirector de Derechos Reales, Jorge Bohorquez.

“Se me ha venido a allanar aquí en mi oficina, gracias a Dios ustedes (a los periodistas) serán veedores, no tengo nada que me complique con el señor Jorge Bohorquez”, denunció Pérez en conferencia de prensa, según un reporte de radio Fides Santa Cruz.

Otros dos factores para su decisión fueron porque recibe amenazas mediante redes sociales donde la involucran con otro consejero y porque la acusa de enriquecimiento.

“Ahora estoy amenazada, en el Facebook, (dicen que) mi persona sería esposa de un consejero, mi persona en ningún momento tiene una relación con el doctor Osvaldo Patiño. Tampoco soy loteadora, no he adquirido bienes en estos cuatro o cinco meses, mi casa tiene casi 50 años, esa de mi madre”, indicó.

Ante esta situación dijo que pedirá garantías y que si le pasa algo a ella o a su familia ella sabrá quienes son los autores.

LA PAZ/Fides

GMR