Evo Morales revela al matutino El Deber que Luis Arce tiene un tumor

El presidente Evo Morales, en una entrevista concedida al matutino El Deber, reveló que el exministro de Economía Luis Arce Catacora tiene un tumor que necesita ser extirpado y que no tiene los recursos económicos suficientes para costear su tratamiento.

“Imagínese, así son nuestros ministros, no tiene plata para hacerse el tratamiento. Vino a informarme que estaba vendiendo su departamento y hemos aportado para ayudarlo”, dijo el presidente Morales.

El Mandatario aseguró, en la entrevista que recién será publicada mañana, que ya realizaron una colecta para ayudar al hombre que más tiempo lo acompañó en la función pública, sin embargo aquello sólo alcanzará la primera fase del tratamiento y que para la segunda que es la extirpación del tumor faltará.

“Le pregunté cuánto más va a ser para la segunda fase, que será la extirpación del tumor que tiene, otro aporte. Y a estos acusan de corrupción, revisen ministro por ministro, hay exministros que son taxistas, tienen sus comercios”, aseguró Morales.

Morales también destacó el trabajo y desempeño de la exautoridad. “Luis Arce es un excelente compañero. Sabe cuidar la economía. Hay que administrar, algún momento lo he molestado, le mostraba el codo, y le decía ‘Luis estás exagerando, no vale así’. Y él respondía: ‘Tú no eras así’. Nos respetábamos muchísimo, tuvimos contacto, hace tres o cuatro días nos hemos reunido acá, y me informó que estaba bien”, explicó.

Luis Arce Catacora se alejó del gabinete con licencia indefinida el 24 de junio de este año por problemas de salud y viajar a Brasil para recibir tratamiento médico de inmediato.

LA PAZ/Fides

GMR