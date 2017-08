Venezuela: La Asamblea Constituyente destituye a la fiscal general Ortega y designa a Saab

La Asamblea Nacional Constituyente aprobó por unanimidad la destitución inmediata de la fiscal general Luisa Ortega Díaz y designó a Tarek William Saab de forma provisional como titular del Ministerio Público. Asimismo, se declara la emergencia y restructuración del organismo.

En su primera sesión este sábado, la ANC leyó la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que aprobó la realización del antejuicio de mérito contra a Ortega Díaz, por lo que resolvió suspenderla del cargo e inhabilitarla de cualquier función pública.

La sentencia también reitera la prohibición de salida del país, el congelar todas sus cuentas bancarias y enajenación de todos sus bienes.

El diputado constituyente Diosdado Cabello, propuso no solo que se suspendiera del cargo sino que fuera destituida de forma inmediata. “Esto no es un acto de linchamiento”….” no vamos a linchar a nadie, vamos a aplicar la ley la justicia”, dijo el oficialista.

El defensor del pueblo y presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, asumirá el cargo de fiscal general de la República, propuesta realizada tambien por Cabello.

También propuso cambiar el periodo de funcionamiento de la ANC de seis meses a dos años, debido a que considera que no es tiempo suficiente para que realicen el trabajo necesario.

Expresó que la junta directiva dirigida por Delcy Rodríguez debe garantizar que sesionen en el hemiciclo y tengan acceso a todas las áreas del Palacio Federal Legislativo, no solo al Salón Elíptico que pertenece al Ejecutivo. Ambas propuestas fueron aprobadas.

Tomado de El Universal

