Falleció la mujer que la semana pasada fue velada viva

Carmen Pilar Chacón Coca de 64 años, quien la semana pasada era velada viva, finalmente falleció esta mañana en el hospital del Tórax, del complejo de Miraflores de La Paz, su cuerpo fue trasladado a la morgue para que le practiquen la autopsia correspondiente que fue solicitado por el Ministerio Público.

Federico Chacón, hermano de Carmen Pilar, dijo que se hizo todo lo posible para salvarle la vida, además reconoció que él fue una de las personas que firmó el pedido de alta médica a presión los hijos de su hermana, sin embargo aseguró que en aquello no hubo malicia .

“Evidentemente he firmado el alta solicitada a solicitud de sus hijos que son los responsables directos, pero sin ningún tipo de malicia ni mala intención, yo no sabía la intensión de ellos”, indicó según un reporte de PAT.

Indicó que no sabía que sería traslada a una funeraria y que se enteró por las noticias. Es el único que se hizo presente en el hospital y asumió toda la responsabilidad.

“Me he hecho responsable y el único responsable he sido yo, después los médicos me han colaborado, he estado durmiendo a su lado, he estado con ella hasta el último momento”, apuntó.

Federico Chacón fue aprehendido tras la muerte de doña Carmen y tras el levantamiento del cadáver sería trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) para prestar su declaración. Por este caso ya son cinco las personas aprehendidas.

El 22 de julio, Carmen ingresó al hospital del Tórax por una aparente caída, el 28 del mismo mes pasó a terapia intensiva y dos días después los familiares pidieron el alta médica. El 1 de agosto fue trasladada a la funeraria Los Ángeles en la avenida Bush donde le aseguraron al administrador que la persona fallecería en dos horas, sin embargo en horas de la tarde del 2 de agosto fue rescatada por la Policía tras la denuncia de una de sus amigas que se dio cuenta que aún seguía con viva.

