En menos de dos semanas otro hospital con problemas en El Alto; Hospital Corea sin placas

En menos de dos semanas otro hospital municipal de El Alto atraviesa por problemas, primero el Hospital Holandés se quedó sin medicamentos a finales de julio, ahora es el Hospital Corea que no cuenta con la suficiente cantidad de placas por lo que la Unidad de Rayos X sólo atiende para casos de emergencia, según un reporte de radio Fides.

El subdirector de dicho hospital, Rodny Iriarte, informó hoy que Rayos x está atendiendo sólo para emergencias desde hace un mes y que el desabastecimiento de placas se debe a que la carpeta para la compra de este insumo hasta ahora no puede ser aprobado por el Gobierno Municipal de El Alto.

“Entonces solamente emergencia estamos atendiendo, no sabemos cuándo nos aprobarán la carpeta, (…) se ha hecho el seguimiento (de la carpeta) desde el mes de febrero, se nos ha devuelto porque nos han dicho que existiría errores pero se vuelve a devolver y aparece otros errores, es un juego de ida y vuelta, no me parece correcto”, dijo el médico.

Este nosocomio que trabaja las 24 horas al día necesitad entre 60 a 80 placas diarias y que hoy solamente cuenta con 200, lo que preocupa al personal médico.

Por su parte, el concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Juanito Angulo, dijo que la demanda de placas es desde febrero y que no es posible que no se pueda tener una respuesta en estos seis meses que ya pasaron.

“Por eso es que han dejado de atender regularmente desde el mes de julio, solamente están atendiendo de emergencia y a los que vienen regularmente están traspasando a otros hospitales como el Holandés, Los Andes y El Norte, eso es un perjuicio a la comunidad, cuando viene la gente tiene que ir a otros distritos”, sostuvo.

EL ALTO/Fides

GMR