Gremiales marcha contra la carnetización y piden su abrogación

Miles de afiliados a la Federación Departamental de Trabajadores Gremiales del Comercio Minoristas de La Paz marcharon esta mañana demandando la abrogación de la Ordenanza Municipal Nº 442 de carnetización para el sector. El rechazo surge por la reglamentación que establece que los puestos de venta no podrán pasar como “herencia” a sus hijos en caso de muerte.

“No nos vamos a carnetizar, pedimos la abrogación de la ordenanza 442”, dijo a radio Fides la Ejecutiva de la Federación Departamental, Gladys Flores.

Explicó que si hay otros dirigentes de algunos sectores que están a favor, estos no estarían informando a sus afiliados sobre la verdad de la ordenanza.

“Otra vez en las calles por esta imposición que ha hecho el Gobierno Municipal de La Paz, el no haber consensuado con la Federación sobre la reglamentación, estamos molestos, nos sentimos traicionados por el Gobierno Municipal que no da solución a los problemas del sector, pero (el Alcalde) tiene tiempo para irse con su esposa al exterior, y no da solución a este problema”, sostuvo.

LA PAZ/Fides

GMR