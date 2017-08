Prevén racionamiento de agua en Tarija y comunarios están desesperados

Las consecuencias por el incendio en la cuesta de Sema del departamento de Tarija ya se dejan sentir y la Cooperativa de Servicio de Agua y Alcantarillado de Tarija (Cosaalt) prevé que habrá racionamiento de agua en un 40 por ciento pues el líquido elemento con ceniza no puede ser tratada. Además los comunarios están desesperados porque no pueden contactarse con otros comunarios que subieron a los cerros a salvar a su ganado.

“No queremos que llegue a la fuente principal porque la fuente principal de agua está más arriba porque a las tomas de abajo ya han llegado, pero de ahí no estamos suministrando, pues lo estamos haciendo de la principal, de la parte de arriba (…). La ceniza, el carbón, todo eso lo vuelve negro el agua, no se puede tratar el agua”, dijo el gerente de Cosaalt, Fernando Vidaurre, según reporte de radio Fides Tarija.

Por su parte el secretario ejecutivo de la Subcentral de Campesinos de San Lorenzo, Asunción Ramos, con lágrimas en ojos dijo que varios comunarios subieron a las serranías a buscar a su ganado y no volvieron, tampoco responden a los llamados telefónicos a sus celulares, por lo que temen por sus vidas.

“Dios no quiere que nuestros compañeros de diferentes comunidades que no retornan no estén por ahí no, entonces es lamentable pero ni modo, es doloroso porque escuchas llamadas de teléfonos y no aparecen los compañeros”, dijo el dirigente. De hecho bastante ganado ha muerto además de animales silvestres producto del incendio.

Tarija y San Lorenzo, además de comunidades aledañas, se vean afectadas por la contaminación ambiental según informó el responsable de esta área del Gobierno Municipal de Tarija, Josimay Pereira, quien recomendó no permanecer por mucho tiempo en espacios abiertos.

“Las personas vulnerables como niños, mujeres embarazadas y adultos mayores, tengan la previsión en no exponerse en lugares abiertos por grandes lapsos de tiempo para poder evitar problemas respiratorios”, indicó.

TARIJA/Fides

GMR