Wilstermann jugará con River Plate el 14 de septiembre

La Confederación Sudamericana de Fútbol a través de su portal digital, oficializó las fechas de los partidos que jugará Wilstermann contra River Plate (Argentina), por los cuartos de final de la Copa Libertadores de América. Los rojos cochabambinos arrancarán de locales el jueves 14 de septiembre y una semana después visitarán a su rival argentino.

Los partidos de ida de la Libertadores comenzarán a jugarse el miércoles 13, pero el equipo boliviano jugará un día después a las 20:45, el escenario deportivo se conocerá en los siguientes días, pues los directivos y las autoridades de la Gobernación de Cochabamba analizan las posibilidades que tiene el elenco para ser local en el Félix Capriles (el escenario se cerrará desde el 20 de agosto para la refacción).

El cotejo de vuelta se disputará el jueves 21 de septiembre en Buenos Aires (Argentina) desde las 18:15 (hora boliviana). Los rojos retornaron de Brasil el jueves después de dejar en el camino a Atlético Mineiro con el que empataron sin apertura del marcador, pero fue suficiente para lograr su pase a esta instancia del campeonato, que además es considerada histórica por la campaña desempeñada.

Mientras tanto, el plantel ya concentró su trabajo pensando en Bolívar equipo al que visitará el domingo por el Campeonato Clausura, para ese encuentro el director técnico, Roberto Mosquera apenas tendrá tiempo para darle una pincelada al once titular en el que no se descarta más de una cambio ya que hay jugadores que llegaron lesionados y no podrán ser tomados en cuenta.

