Fabol amenaza con paralizar el torneo de la Liga

El secretario General de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), David Paniagua, amenazó este lunes que el torneo será paralizado hasta que los dirigentes de los clubes procedan a pagar las deudas que tienen con los jugadores.

¨Los compromisos que asumieron no se hicieron efectivos, bajo estas circunstancias el torneo no puede continuar. Ya hicimos llegar la nota a la Federación y a la Liga comunicando nuestra posición que es firme y respaldada por todos los capitanes de los clubes¨, declaró Paniagua este lunes por la mañana.

Cabe mencionar que la primera fecha del torneo fue reprogramada, porque Fabol pedía el pago de los sueldos atrasados a sus agremiados; el Clausura comenzó con la segunda fecha. Este fin de semana se cumplió la cuarta jornada y para este miércoles hay cuatro cotejos en agenda, válidos para la primera fecha, que de momento, está en duda.

Paniagua agregó que:¨Lamentablemente hasta que no se regularice este tema, no se cumpla con el compromiso que se adquirió con los clubes, el torneo está paralizado y no permitiremos que se reinicie hasta que no se tenga garantizado el cumplimiento de ese convenio¨.

La deuda bordea al millón de dólares, de los deudores Sport Boys de Warnes y Universitario de Sucre hicieron llegar sus pignoraciones de los ingresos económicos por los derechos de televisación, pero los detalles están incompletos.

Pese a esta amenaza, el presidente interino de la Federación Boliviana de Fútbol (Fbf) y titular de la Liga, Marco Peredo, mencionó que los cuatro cotejos programados para este miércoles se llevarán adelante y que en las siguientes horas se reunirá con los clubes y con Fabol.

A pesar de esto, Peredo expresó su molestia por la falta de seriedad de las instituciones. ¨No se pedía plata en mano, (Fabol) pedía el compromiso para pagar y no lo hicieron. No puedo llevarlos de la mano para que cumplan con el acuerdo. Cada uno sabe cuánto debe y si no lo hacen es responsabilidad de ellos¨, dijo.

Peredo es optimista e indicó que este tema será resuelto en cuestión de horas, porque hay clubes que deben viajar, tienen que hacer reservas de hotel y preparar la logística.

