El Gobierno asegura que un estudio definirá el trazo de la carretera por el Tipnis

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, informó este martes que un estudio de factibilidad y las alternativas técnica que se logren con dicho estudio definirán el trazo final por donde se construirá la carretera en el Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis) que vinculará los departamentos de Beni y Cochabamba.

“Este no es un capricho que lo va definir ni la oposición con sus comentarios con verdades a media, ni el Gobierno, son la alternativas que tendremos a partir del estudio, hay que hacer el estudio de factibilidad y las alternativas técnicas que siempre se manejan en todo proyecto”, dijo según un reporte de radio Fides.

La autoridad explicó que en la actualidad el trazo no está definido. “La información que tenemos es que el trazo no está definido, ese es el trazo que ha definido seguramente la oposición al no tener un estudio y no saber cuál es el trazo viable desde el punto de vista técnico y financiero, social y ambiental no podemos hablar cuál es el trazo efectivo”, apuntó.

Una vez que se apruebe la reglamentación de la Ley 266 que eliminó la intangibilidad del Tipnis se iniciará el estudio a diseño final el cual determinará el trazo. Claros indicó que en caso de ejecutarse la construcción de la carretera se verá la mejor opción desde el punto de vista técnico, económico, social y ambiental.

Recordó que desde 1984 existieron proyectos de construcción de una carretera que integre los departamentos de Beni y Cochabamba.

También aclaró que en la Ley que se promulgó el domingo en Trinidad no contempla la construcción de una carretera como tal, pero sí establece el desarrollo integral del Tipnis velando que se respeten los derechos medioambientales y la madre tierra porque es un parque. Indico que bajo esa lógica se trabajara en los proyectos que soliciten los indígenas, viendo los recursos y los financiamientos.

Algunas comunidades de los indígenas del parque nacional se oponen a la construcción de la carretera San Ignacio de Moxos – Villa Tunari por medio del Tipnis.

LA PAZ/Fides

GMR-JB