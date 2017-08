Estacionamiento de vehículos pesados causa hundimientos en pasarela de La Ceja

El parqueo y estacionamiento de vehículos de alto tonelaje ocasionó que una parte del puente distribuidor de La Ceja presente hundimientos, por lo que la Alcaldía encarará trabajos de refacción y mantenimiento de la estructura, que es la principal vía de enlace entre el sector norte y sur de la urbe alteña.

“Hemos hecho la inspección correspondiente y nos encontramos frente a un desperfecto en el puente distribuidor de La Ceja provocado por vehículos de alto tonelaje que se estacionan y parquean en horas de la tarde y noche. A partir de las 18:00 horas, este sector es también el punto de parada de buses para cargar y descargar pasajeros que vienen y se dirigen al sector norte de la ciudad (San Roque)”, informó Gonzalo Alanoca, ingeniero de la Dirección de Obras Municipales de la Alcaldía.

El desperfecto se ubica frente a la plaza de la Luna, final avenida Juan Pablo II, y se prevé que en un lapso de 45 días se haga la refacción correspondiente. “Para esto no se cerrará la vía o el puente, solo se colocarán cordones de seguridad alrededor de superficie afectada para que la gente y vehículos no transiten por el lugar. Los trabajos iniciarán a la brevedad posible, ya que no se quiere más desperfectos y deformación de las losas hundidas”, explicó Alanoca.

De acuerdo con el Ingeniero, el daño no es considerable y no afecta a la estructura del puente, por lo que pidió a la población no alarmarse.

Concluidos los trabajos de refacción y mantenimiento, dijo, se coordinará con la Dirección de Tráfico Vehicular de la Secretaría Municipal de Movilidad Urbana Sostenible (SMMUS) para prohibir el estacionamiento y parqueo de vehículos de alto tonelaje en los costados del puente.

EL ALTO/Con datos de AMI