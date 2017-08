Fabol suspende la fecha del miércoles de la Liga

¨Nosotros reiniciaremos el campeonato cuando haya voluntad de arreglar. Esto no se soluciona hasta que los clubes paguen toda la deuda, por lo que el miércoles no habrá fútbol¨, indicó David Paniagua, secretario general de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol).

La declaración la hizo después de la reunión que tuvo con el titular de la Liga del Fútbol Profesional Boliviano, Marco Peredo, además aclaró que los capitanes de los clubes ya fueron comunicados para que paren el Campeonato Clausura ante el incumplimiento de los pagos a los que se comprometieron los directivos de los clubes involucrados que además no son todos.

¨Las deudas son del semestre pasado, el monto es alto, el campeonato se inició con un compromiso y no se cumplió. Lamentablemente en la reunión de la mañana no se pudo solucionar este tema, los dirigentes no quieren asumir su responsabilidad, en esas condiciones Fabol mantiene su posición y esto ya se comunicó a los capitanes de los 12 clubes¨, expresó el ejecutivo.

El miércoles debía jugarse la primera fecha del Campeonato Clausura que fue reprogramado para ese día (cuatro partidos), pero los directivos y Fabol no llegaron a un acuerdo hecho que fue recibido con desagrado por los directivos de los clubes que no tienen deuda alguna. El torneo profesional comenzó a jugarse con el desarrollo de la segunda fecha el 28 de julio, ya se jugaron tres fechas y una vez más frenan en seco el torneo.

SANTA CRUZ/APG