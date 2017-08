El juez anticorrupción Sergio Moro afirmó que Brasil está “en manos de un grupo de gángsters”

El famoso juez brasileño Sergio Moro, responsable de la causa Lava Jato y máxima figura de las investigaciones contra el ex mandatario Lula da Silva, afirmó que su país está en manos de un grupo de “gángsters”.

Moro fue ovacionado este martes al ofrecer una conferencia en un hotel de San Pablo donde comparó a Brasil con lo que ocurría en 2006 en Georgia.

“Hace 11 años el país era gobernado por gángsters, ocupaba la posición 79º en el ranking de Transparencia Internacional, ahora está en la posición 44º, ahora Brasil está coincidentemente en el lugar 79″, comparó Sergio Moro.

“Quien sabe si de aquí a diez años los brasileños podamos mostrar el mismo avance que tuvo Georgia”, planteó el juez que dirige la causa anticorrupción más importante de las últimas décadas.

Sergio Moro afirmó tener esperanzas de que el combate a la corrupción en curso permita cambiar la cultura política en los próximos años.

El proceso Lava Jato comenzó en 2014 y desde entonces ya procesó y condenó al ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva y al empresario Marcelo Odebrecht, que comandó la empresa constructora homónima.

Moro también afirmó que es un admirador de los buenos políticos, pero descartó una posible candidatura presidencial como algunos sectores de la sociedad han propuesto.

“La política es bella y existen buenos políticos, pero se necesita un perfil y no me veo con ese perfil. Decidí mi carrera por la magistratura y no seré candidato”, declaró Moro.

A fines de junio, una encuesta de intención de voto para las presidenciales de 2018 del Instituto Datafolha concluyó que si Moro se presentara a las elecciones sería el segundo candidato más votado, con el 14%, apenas superado por el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que lograría el 29% de los sufragios.

Tomado de Infobae

GMR