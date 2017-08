La TV amenaza a la Liga de Fútbol con sanciones económicas

Sport TV Rights, empresa dueña de los derechos de televisación del torneo profesional boliviano, comunicó que caerá una sanción económica sobre los clubes en caso de que la fecha del torneo Clausura programada para este miércoles sea suspendida, bajo el concepto de daños y perjuicios y en aplicación al contrato firmado.

¨Habiendo tomado conocimiento público de una posible suspensión del campeonato, pedimos que se nos informe sobre dicha situación, ya que de ser evidente esa suspensión nos ocasionaría graves perjuicios, por lo que no tendremos otro remedio que aplicar las penalidades establecidas en los contratos firmados¨, indica un párrafo de la carta enviada por Sport TV Rights a la dirigencia de la Liga.

Por cada partido suspendido la sanción económica alcanza a los 13.500 dólares, más daños y perjuicios, se trata, en principio, de 40.500 dólares. Cabe mencionar que entre los cuatro cotejos para este miércoles, uno corresponde a Bolívar en condición de local y por ser el único club que quedó fuera, por decisión propia, del contrato no recibirá ninguna penalización.

¨A la fecha no nos ha sido comunicada la no realización de los mismos y cualquier comunicado sería fuera del término, asimismo, no siendo la suspensión causa de fuerza mayor sino por falta de voluntad de cumplimiento de los clubes¨, continúa el documento.

La Comisión Técnica todavía no remitió un comunicado oficial suspendiendo la fecha por el paro de Futbolistas Agremiados de Bolivia (Fabol), de acuerdo a los dirigentes es porque mantienen la esperanza de resolver este tema a la brevedad.

LA PAZ/APG