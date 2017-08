Trabajadores de Aasana piden la renuncia del Ministro de Obras Públicas

El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea (Aasana) declaró enemigo de la institución al ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Milton Claros, y pide su renuncia por pretender declarar en quiebra a la entidad

El ejecutivo nacional del sindicato de los trabajadores de Aasana, Néstor Villarroel, aseguró este miércoles que la institución no está en quiebra y que tampoco existe un mal servicio como denunció Claros en pasados días.

En su criterio, fueron los malos ejecutivos a quienes designó el Ministro quienes no realizaron una buena administración. “El Gobierno no puede declarar en quiebra una institución de servicio, el Ministro debería renunciar y los malos ejecutivos que él ha puesto en la institución para destruir y no para el funcionamiento”, sostuvo, según un reporte de radio Fides.

Explicó que cada año Aasana genera entre 600 y 700 millones de bolivianos por los servicios que presta en los 43 aeropuertos del país, sin embargo sólo se queda con 240 millones y el resto se distribuyen entre el Servicios de Aeropuertos Bolivianos (Sabsa) nacionalizada, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y la Autoridad de Telecomunicaciones y Transportes (ATT).

Los trabajadores se declararon en estado de emergencia, sin embargo las operaciones están garantizadas en todo el país

Recientemente, los trabajadores firmaron un acuerdo con el Viceministerio de transportes para aplicar una reingeniería en Aasana empero esto tampoco funciona –según el dirigente- ya que no existe interés del Gobierno de fortalecer la institución con un plan estratégico.

Villarroel rechazó que en nombre de reingeniería el Gobierno pretenda que los trabajadores pasen a depender del Estatuto del Funcionario Público cuando, hace 50 años están amparados en la Ley General de Trabajo.

LA PAZ/Fides

GMR-JCB