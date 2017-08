Conferencia Episcopal: El actual trazo de la carretera del TIPNIS es una colonización

La Conferencia Episcopal Boliviana presentó este jueves un documento denominado “Llamar a las cosas por su nombre”, en que la presenta sus puntos de vista sobre la carretera por el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Secure (TIPNIS) a la que califica como “es una colonización”, el aborto y la Iglesia Católica Apostólica Boliviana.

Los encargados de presentar el documento fueron monseñor Aurelio Pesoa y el padre José Fuentes. El documento indica que “Lo del TIPNIS, es una colonización, hay que llamarlo así ya que la carretera programada en su actual trazado no está al servicio de las comunidades originarias y responde a intereses de fuera del territorio indígena”

Después indica el documento que la Iglesia Católica no está contra el desarrollo de las comunidades del TIPNIS, pide que sean los mismos habitantes de los territorios los que definan ¿qué quieren y por dónde quieren el trazo de la carretera?.

Sobre el aborto el documento dice que no debe ocultarse con diferentes denominativos el aborto que intenta ser legalizado por la reforma en el Código Penal.

“El aborto es aborto, es decir acabar con una y no el eufemismo de interrumpir un embarazo. Lo que sucede no es una interrupción, porque después no se vuelve a activar, como sucede con un servicio eléctrico. El aborto acaba con la vida de otro ser humano, por otros intereses por encima de la vida”, indica la posición de la jerarquía católica.

El tercer punto pide a los católicos bolivianos a tener cuidado con la Iglesia Católica Apostólica Boliviana, que está compuesta por clérigos que han sido separados por la Iglesia Católica por diferentes motivos.

El comunicado advierte que los sacramentos que dan estas personas no son válidas para la Iglesia Católica y por tanto ninguno de sus documentos.

LA PAZ/Fides