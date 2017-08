El exprefecto de Oruro, Alberto Luís Aguilar, deberá volver a la cárcel

El exprefecto de Oruro, Alberto Luís Aguilar Calle, tendrá que volver al penal de San Pedro en esta ciudad, para cumplir su sentencia de seis años y 10 meses de presidio, por los delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica y uso indebido de influencias en el bullado caso del Primer Proyecto del Puerto Seco.

Así lo hizo conocer el juez de Ejecución Penal Tercero de la capital orureña, Germán López, quien en declaraciones a Fides-Oruro mencionó que el pasado 24 de julio fue notificado desde el Tribunal Supremo de Justicia con el respectivo auto supremo que declara infundado el recurso de casación al que acudieron el ex Prefecto, el ex Secretario General de la ex prefectura Tomás López Villarte, condenado también a seis años y la ex directora de finanzas Patricia Katherine Jaldín Jallaza, con sentencia de cuatro años de prisión.

Según explica el juez Germán López, tras esta notificación los mandamientos de aprehensión y otros actuados pertinentes deberán ser motorizados por el Ministerio Público y la actual Gestión de la Gobernación de Oruro, como parte acusadora y afectada.

Lo que si resaltó el funcionario judicial es que este recurso ya es lo último y por lo mismo, cuando le consultamos si los sentenciados pueden seguir apelando, respondió contundentemente que “no”.

El ex prefecto de Oruro, Alberto Luís Aguilar Calle, el año pasado, estuvo ya cumpliendo alrededor de tres meses la citada sentencia en el penal de San Pedro, hasta que con la admisión del recurso de casación salió en libertad y ahora tendrá que retornar. En el caso de Tomás López, se conoce que está fuera del país y la otra sentenciada Patricia Jaldín, no se conocer su paradero.

ORURO/Fides