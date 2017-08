Iglesia Católica visitará al Papa para rendir informe y no para quejarse ni hablar mal de nadie

El arzobispo de Sucre, monseñor Jesús Juárez Párraga, aclaró que el viaje que realizarán los obispos de Bolivia a Roma y visitar al Papa será para rendir un informe sobre la situación de la Iglesia en el país y hablar de sus propios problemas, y no será para quejarse ni hablar mal de nadie. La declaración surge ante las opiniones de algunos oficialistas que aseguraron que el encuentro es para hablar sobre la relación entre el Gobierno y la Iglesia.

“La Iglesia Católica a través del Episcopado no vamos a quejarnos de nadie y no vamos a hablar contra nadie en nuestras conversaciones porque no es la finalidad de una visita al Papa, ustedes comprenderán que nosotros expondremos al Papa y a las congregaciones las preocupaciones que tenemos sobre la vida de nuestras diócesis o arquidiócesis”, dijo a radio Loyola Fides.

Explicó que los Obispos dialogan con los cardenales y con el Papa sobre los problemas mismos de la iglesia en el campo de la evangelización y de la promoción humana.

Los obispos del país buscarán fortalecer el trabajo que realizan en Bolivia a través de los consejos que puedan darles con cardenales y el propio Sumo Pontífice.

“Cada cinco años – dice el derecho canónico- los obispos tienen la obligación de ir a Roma para visitar al Papa e informar sobre la vida cristiana, la vida católica en sus diócesis, en sus jurisdicciones, entonces nosotros los obispos de Bolivia vamos a cumplir con este deber, en el mes de septiembre vamos a ir a Roma a encontrarnos con el Santo Padre y con las distintas congregaciones de la iglesia”, indicó.

SUCRE/Fides

GMR-EUC