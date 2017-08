Camiones de carga pesada están paralizados por la caída en las exportaciones

Centenares de camiones de carga pesada están parados tanto en el departamento de Santa Cruz como en otras regiones por la baja de las exportaciones de productos bolivianos hacia otros países.

Ante esta situación, el presidente de la Cámara de Trasporte, Gonzalo Valdivieso, le pide al presidente Evo Morales que los reciba en audiencia para encontrar una solución el problema, según un reporte de radio Fides Cochabamba.

“La exportación a decaído tanto que no tenemos nosotros fuentes de trabajo, no estamos exportando, pero hay productos que el Gobierno ha vetado para la exportación y nosotros estamos pidiendo que eso se libere y se exporte, por ejemplo tenemos sorgo que no se está exportando”, sostuvo.

Indicó que ellos verificaron que “las exportaciones han bajado tremendamente”, es por eso que están pidiendo al presidente Evo Morales que los atiendo lo antes posible. “Tenemos muchas deficiencias tanto que tenemos que tratarlo en mesa con el Presidente, ya no queremos tratar con mesas de trabajo porque eso es pérdida de tiempo para nosotros”, apuntó.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EC