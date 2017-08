García Linera: Las oposición y en algunas oenegés hay racismo

El vicepresidente Álvaro García Linera dijo el domingo que en la oposición y algunas oenegés aún existe racismo y discriminación, en alusión a las críticas y protestas de esos sectores por el “Premio Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales – Clacso 50 años” que recibió el viernes el presidente Evo Morales.

“Evo Morales recibe un premio protestan, esto significa que aún hay racismo y discriminación, nosotros tenemos que enseñarles que en la Bolivia plurinacional todos somos iguales”, enfatizó.

En un acto la localidad de Mecapaca, La Paz, el segundo del ejecutivo criticó que esos sectores no se hayan manifestado y protestado cuando exautoridades como el expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada “mandaba a matar a campesinos y aimaras”

Asimismo, García Linera consideró que es importante demostrar a la derecha boliviana y al mundo que en el país ya no existe la diferencia por color de piel, vestimenta o de apellido.

“Hoy es tiempo de igualdad, de justicia, ya no es tiempo de discriminación, ya no es tiempo de neoliberales, duele que haya aún racismo y discriminación, pero ante estas está la igualdad, nosotros tenemos que practicar la igualdad y no permitir que ellos vuelvan a gobernar el país”, aseveró.

LA PAZ/Con datos de ABI