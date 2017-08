El aumento de tarifa de gas natural no afectará en Potosí porque no hay industrias

El gerente distrital de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) en Potosí, Nelson Olivera, aseguró que en el departamento de Potosí el aumento de la tarifa de gas natural para el sector industrial no afectará pues no existen industrias o empresas grandes que consuman el carburante en la categoría industrial.

Indicó que en Potosí sólo existen las categorías de consumo comercial y doméstico. “Queremos aclarar que no ha habido un incremento, sino una nivelación del costo del gas natural al sector industrial a nivel nacional, en Potosí no tenemos industrias grandes que estén consumiendo en esta categoría, tenemos industrias de la categoría comercial, tenemos básicamente las domésticas, así que no ha sido afectado esta categoría”, sostuvo según un reporte de radio Fides Potosí.

Por otro lado explicó que a nivel nacional las industrias más afectadas serán las cementeras. “Tengo entendido que a nivel nacional lo que más va a ser afectado van a ser las industrias cementeras”, manifestó.

Para este tiempo el consumo de gas natural domiciliario como el de Gas Licuado de Petróleo (GLP) va descendiendo, por ejemplo la cantidad de GLP que se pone al mercado bajó de 8.000 a 5.800 unidades de garrafas.

POTOSÍ/Fides

GMR