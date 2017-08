Fiscal General critica cuestionamientos a la labor del IDIF por informe de Eurochronos

El fiscal General del Estado, Ramiro Guerrero, defendió el trabajo que realiza el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF) y criticó los cuestionamientos que surgieron después de que el Gobierno relativizó el informe pericial sobre el caso Eurochronos. Indicó que el trabajo que realiza el IDIF es objetivo y sin ningún tipo de favorecimiento a nadie, en ningún caso.

“La Fiscalía, señores, no es una entidad de venganzas ni cobranzas, nosotros no estamos aquí para cobrar deudas a nadie, nosotros no estamos para ajustar cuentas o venganzas de personas o de otra índole, de otra naturaleza, hemos demostrado muchas veces la objetividad con la que trabaja el Ministerio Público. El Ministerio Público no trabaja para satisfacer a uno o a otro, trabaja en busca de la verdad histórica y material de un hecho”, sostuvo según un reporte de radio Loyola Fides.

El IDIF determinó que Ana Lorena Torrez falleció por la bala que no salió de ninguna de las armas cortas ni largas que utilizaron los asaltantes el día del atraco frustrado a la joyería Eurochronos.

Explicó que la Fiscalía seguirá trabajando en la misma línea que es buscar sólo la verdad de un hecho lo que en muchos casos afecta a unos y beneficia a otros. Reconoció que lo fiscales están expuestos a críticas de diferente naturaleza.

“Yo veía a algunos “analistas” que se sorprendían por el resultado al que había llegado nuestro Instituto de Investigaciones Forenses, qué sorpresa les puede dar si el Ministerio público en estos últimos cinco años ha actuado de manera objetiva y transparente, de cara a la sociedad defendiendo a las víctimas, defendiendo a la sociedad”, indicó.

Añadió que el trabajo de la Fiscalía pretende coadyuvar a que la justicia salga de la crisis en la que está sumergida y para ello anunció un encuentro de fiscales, para delinear políticas que mejoren el trabajo de Ministerio Público.

SUCRE/Fides

GMR-MOS