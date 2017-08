Piden crear el comité de energía para control de precios del gas y electricidad

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC), Marco Antonio Salinas, planteó el lunes la creación de un comité de energía, para planificar junto con el Gobierno el abastecimiento y alza en las tarifas de gas y electricidad para las industrias que operan en el país.

“Si hubiera un comité de energía en este país, donde tratáramos temas de electricidad, de gas, con los empresarios, podríamos acompañar la estrategia del Gobierno y ver en algunos casos unos incrementos paulatinos”, dijo ante la disminución de la subvención a la tarifa de gas natural para el sector industrial, en el orden de 48%.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, esa medida se aplicará solo a nueve empresas de las 1.092 que tienen la categoría de industrial, cuya escala de precios de gas natural no fue modificada en los últimos 20 años.

Los empresarios sostienen que esa decisión es un “golpe muy fuerte” para el sector, porque el gas natural representa un 30% de los costos de suministros de las industriales.

“Nosotros buscamos concertación y planificación. Debería haber un comité nacional de energía donde manejemos eso y las empresas se vayan preparando (…). Nosotros no queremos subsidios, no queremos que nos den ventajas que no tengan otro sectores, lo que pedimos es racionabilidad económica”, agregó el representante de la CNC.

En ese sentido, el sector empresarial busca agendar una reunión con las autoridades nacionales, consensuar las reformas y ajustes en el servicio de electricidad y gas, y garantizar la sostenibilidad de la industria nacional, inversiones y empleo.

