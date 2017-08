Los Pochos Rojos: La movilización de Achacachi es apoyada por Doria Medina

El ejecutivo cantonal de los Ponchos Rojos de Achacachi, Juan Carlos Laura, aseguró el jueves que su sector no participa en los bloqueos de ese municipio de La Paz y acusó al gobernador opositor Félix Patzi y a la agrupación política Unidad Nacional, de Samuel Doria Medina, de impulsar esas medidas de presión.

“Nosotros no participamos como Ponchos Rojos de los bloqueos, no respaldamos este tipo de medidas. Ellos dicen que nosotros estamos respaldando estos bloqueos, pero no es así, más bien para nosotros estos bloqueos son una cosa política, de los neoliberales, por eso es que no respaldamos”, dijo a los periodistas.

Laura explicó que ese conflicto es entre el alcalde Edgar Ramos y vecinos que exigen su renuncia, pero denunció que sectores afines al líder de Unidad Nacional, Samuel Doria Medina, y al gobernador de La Paz, Félix Patzi, usan el mismo para desacreditar al Gobierno nacional.

“Partidos neoliberales están participando en esto, están detrás de esto con el motivo de desestabilizar el proceso de cambio (…), hay injerencia política de la derecha, hablamos de Patzi, de Unidad Nacional y otros”, señaló.

Laura denunció, además, que pobladores son obligados a participar en el bloqueo de caminos con amenazas y multas económicas.

“Los invito a la mesa del diálogo para encontrar una pacificación, ya no iremos al bloqueo, no perjudiquemos al país”, manifestó.

