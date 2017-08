Afiliados a la Cámara del Transporte están desesperados por la falta de trabajo

Los afiliados a la Cámara de Transporte nacional e internacional llegaron al borde de la desesperación pues sus unidades móviles no están operando tanto en el departamento de Santa Cruz como en otras regiones a raíz de la baja de las exportaciones.

El presidente de la Cámara de Transporte Nacional e Internacional, Gonzalo Valdivieso, indicó a radio Fides Cochabamba que está situación está llevando a la quiera a muchos chóferes.

“Es bastante la baja que ha habido de la exportación, hoy por hoy no está habiendo exportación, no hay carga, no hay caga en santa Cruz, está totalmente paralizado y la desesperación entre transportistas está tremendo”, sostuvo.

Sin embargo dijo que lo que está manteniendo un poco al sector es la poca exportación que aún existe “pero eso también está siendo cortado de apoco porque estos incrementos hacen varia en el comercio”.

Recordó que están declarados en emergencia y el plazo vence el 28 de este mes para que el presidente Evo Morales los reciba en audiencia, caso contrario iniciarán las medidas de presión.

COCHABAMBA/Fides

GMR-EC