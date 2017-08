Trabajadores mineros de la Chojlla bloquean el ingreso a ese municipio por falta de pago

Alrededor de 200 trabajadores mineros independientes de la Chojlla, Sud Yungas de La Paz, bloquean desde el pasado viernes el ingreso a ese municipio en demanda del pago por concepto de mineral a la empresa minera International Mining Company, la deuda se arrastra desde marzo.

Julio Mercado, dirigentes del sector, aseguró a radio Fides que la medida no será levantada mientras la empresa no se ponga al día con los pagos.

“Adeuda desde marzo a algunos compañeros y nosotros trabajamos al día, vendemos nuestro mineral a esta empresa, tenemos un caja chica y nos pagan, y ahora ya son tres meses que adeuda a la mayor parte de la gente”, indicó el dirigente.

Además dijo que la empresa está jugando con el estómago de los niños, de hecho “saca comunicados en contra de los trabajadores” en sentido que no les darán material y que no compraran en caja chica. “Hay otro grupo a la cabeza del señor Fermín Vargas y la empresa se atiene a ellos, y les paga al día pero no a nuestra gente”, apuntó.

El dirigente lamentó que la empresa tome venganza por haber denunciado en una anterior oportunidad los abusos que cometía con los trabajadores y por eso no les paga.

La comisión de representantes llegó a La Paz para denunciar este nuevo abuso al Ministerio de Minería.

LA PAZ/Fides

GMR – JCB