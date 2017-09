Trabajadores y cívicos potosinos observan selección de postulantes a elecciones judiciales

El dirigente de la Central Obrera Departamental (COD), Jorge Solares, aseguró que los candidatos a las elecciones judiciales deberían haber sido elegidos de las asambleas populares y no como en la actualidad que es la Asamblea Legislativa.

“Pensamos como trabajadores, como obreros, que los candidatos deberían salir de las asambleas populares”, dijo según un reporte de radio Fides Potosí.

En criterio de dirigentes no puede ser posible que sea el propio Gobierno quien elabore, los reglamentos, los seleccione cuando son los primeros en incumplir las normas. “Creo que no se cumple, se viola en algunas normas de las que ellos mismos han establecido, fundamentalmente que no deberían ser empleados públicos o que no deberían tener una afiliación política partidaria”, apuntó.

Por su parte el dirigente del Comité Cívico Potosinista (Comcipo), Marco Antonio Mupari, advirtió que una vez más se observa que la designación de cargos beneficia a un sólo grupo de poder como es el partido de Gobierno Movimiento Al Socialismo (MAS).

“En las elecciones judiciales se ve el mismo modus operandi del Movimiento Al Socialismo un círculo vicioso de compadrerío, lamentablemente el MAS nos está llevando a una situación crítica y muy delicada, hacer pensar a la población de que el sometimiento y la militancia político partidaria es más importante que la meritocracia”.

POTOSI/Fides

GMR – GLL