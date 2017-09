UD advierte con Acción Popular o denuncia penal si se prohíbe hacer campaña por el voto nulo

Unidad Demócrata (UD) anunció este sábado con presentar una Acción Popular o incluso una denuncia formal contra el Tribunal Supremo Electoral (TSE) si pretenden prohibir a la oposición hacer campaña por el voto nulo para las elecciones judiciales previsto para el 3 de diciembre.

“Estoy seguro que la ciudadanía se va hacer escuchar, caso contrario, nosotros estamos anunciando que si en verdad sale esa resolución (del TSE) que prohíbe a la gente hacer campaña por el voto nulo nosotros vamos a presentar una acción popular e incluso llegar a una denuncia penal formal por incumplimiento de deberes porque ellos no están respetando la Constitución Política del Estado (CPE)”, indicó el diputado de UD, Amilcar Barral.

Las declaraciones surgen como respuesta al vocal del Tribunal Supremo Electoral, Antonio Costas, quien advirtió a legisladores con sancionarlos si hacen campaña por el voto nulo pues los funcionarios públicos están impedidos de hacer cualquier tipo de campaña.

“Son funcionarios públicos, son servidores públicos y no pueden hacer campañas. El que haga campaña está en las previsiones de la prohibición. No puede haber campaña y no puede haber propaganda. Están establecidas las sanciones”, dijo.

Para Barral, este tipo de declaración muestra que los vocales del TSE están empezando a mostrar su afinidad.

“Nos extraña que el vocal Costa del Tribunal Electoral haya salido con esta versión pareciera un régimen venezolano donde quiere prohibir que la gente pueda hacer campaña por el voto nulo, constitucionalmente esta instituido que tenemos pues el derecho a la libre expresión, tenemos el derecho al voto, es más en la Ley está incluido entre las opciones el voto blanco y nulo”, sostuvo.

LA PAZ/Fides

GMR – AP