Chile visita a Bolivia en La Paz para revivir o caer en las Eliminatorias

Las selecciones de Bolivia y Chile jugarán este martes en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 16:00 por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018. El cuadro sureño necesita con urgencia los tres puntos.

El partido entre ambas selecciones en La Paz será por la fecha 16 de las Eliminatorias Rusia 2018 (el penúltimo del proceso). Bolivia llega de perder por 2-1 contra Perú en Lima, pero el principal objetivo del equipo par esta jornada doble era vencer a Chile de local. Por su parte, el cuadro rojo está golpeado tras ser derrotado en casa por Paraguay. Arturo Vidal anotó un autogol en dicho encuentro.

Así llega Bolivia. Es cierto que cayó contra Perú en la jornada 15, pero en la última jugada pudo empatar el compromiso y robar un punto de visita. Ahora con el equipo titular buscará que Chile no obtenga punto alguno en sus dos partidos. Cuenta con 10 puntos en la tabla y no tiene opciones de clasificar a Rusia 2018. Alejandro Chumacero volvería al once inicial.

¿Y Chile? Ha tenido resultados que la dejan como una selección inestable. Perdió por 3-0 ante Paraguay en Santiago y su estrella, Arturo Vidal, se mostró frustado después del partido, incluso envió un polémico mensaje en Twitter.

Las últimas cuatro veces que jugó de visita en las Eliminatorias no pudo ganar (perdió tres y empató uno). La más reciente fue ante Argentina, que terminó con 1-0 en contra. Su ubicación en la tabla es el cuarto lugar con 23 puntos.

Posibles alineaciones

Bolivia: Carlos Lampe; Diego Bejarano, Juan Gabriel Valverde, Edward Zenteno, Jorge Flores; Diego Wayar, Alejandro Chumacero, Raúl Castro; Pablo Escobar, Marcelo Martins, Henry Vaca.

Chile: Claudio Bravo; Mauricio Isla, Gary Medel, Enzo Roco, Eugenio Mena; Pablo Hernández, Charles Aránguiz, Jean Beausejour; Arturo Vidal, Alexis Sánchez, Eduardo Vargas.

LA PAZ/Agencias