En ruinas y sin medicinas, así agoniza el hospital más prestigioso de Venezuela

La meca de la medicina en Venezuela está cayendo. Cada vez son más las vidas de los venezolanos que se apagan por la escasez de medicamentos y las condiciones críticas que vive el Hospital José María Vargas, ubicado en la ciudad de Caracas, Venezuela.

Un centro hospitalario que en la década de los 90 era ejemplo para toda América Latina, ahora solo opera a 30% de su capacidad. No hay quirófanos, funcionan solo 7 máquinas de hemodiálisis y el área de hospitalización pasó de 440 camas operativas a 120.

La zona más crítica, sin duda alguna, es la de aislamiento, ya que las condiciones para que los pacientes oncológicos puedan cumplir su tratamiento a cabalidad no están dadas. No hay aire acondicionado, las paredes tienen hongos, las camillas están rotas, los baños se encuentran en estado deplorable y los pacientes con cáncer comparten habitación con enfermos de tuberculosis, sida y hepatitis.

Danny Golindano, médico oncólogo del hospital, afirma que siete de cada diez pacientes fallecen, ya que contraen otra infección durante su estancia en el recinto debido a que el hospital no brinda las condiciones adecuadas para frenar esta grave problemática.

“Actualmente, en Venezuela existe una carencia de 80% en insumos médicos quirúrgicos en todos los hospitales tipo 4 a nivel nacional, es decir en todos aquellos donde se reciben las patologías con mayor gravedad y esto evidentemente aumenta la tasa de mortalidad en el país” aseguró Golindano.

Así, entre 75 al 80% de los hospitales que atienden las patologías más graves de los venezolanos tiene un 80% de deficiencia.

“Ni siquiera hay algo tan básico como aspirinas, por esta razón 8 de cada 10 pacientes que llegan con un infarto fallecen en los centros hospitalarios”, aseguró el médico residente.

Los pasillos y áreas del hospital José María Vargas son simplemente salas de guerra donde se tienen aproximadamente a 20 pacientes, sin ningún tipo de tabicamiento que los divida.

Terror en los pasillos

Los médicos no solo tienen que sortear todos estos obstáculos para salvar la vida de sus pacientes, sino que además viven el terror y amedrentamiento por parte de los milicianos y el llamado grupo de los colectivos chavistas.

Este grupo paramilitar está apoderado de cada esquina de la edificación. A pesar de que no tienen uniforme, se pueden identificar porque todos tienen chaquetas negras y un bolso de lado, donde aseguran los médicos y usuarios del centro hospitalario que guardan las armas de fuego. Además, cuentan con la aprobación del director del hospital, quien en reiteradas ocasiones ha manifestado su total apoyo al gobierno de Nicolás Maduro.

“Los colectivos deciden quién entra y quién no al hospital. Deciden que paciente será atendido y cuál no, sin ningún criterio médico. No solo nos golpean y amenazan con armas de fuego, sino que también agreden a los familiares de los enfermos, les piden que no denuncien las atrocidades que ahí se viven y están bajo la tutela del director” afirmó Danny Golindano.

Recursos para los hospitales

El pasado mes de julio, el gobierno de Nicolás Maduro aprobó más de 300.993 millones de bolívares para el mantenimiento y mejora de los seis hospitales más importantes del Ministerio de Salud en Caracas; sin embargo, estos recintos hospitalarios del país (Vargas, El Algodonal, el Clínico, Los Magallanes, el J.M de los Ríos ni en la Maternidad Concepción Palacios) no arrojan indicios de mejora.

La infectóloga Lisbeth Aurenty, coordinadora de la Comisión de Infectología del Hospital de Niños, aseguró que tienen dificultades para cumplir el tratamiento a los pequeños con cáncer, quienes presentan infecciones intrahospitalarias.

De igual forma, Aurenty señaló que 80% de los pacientes hematooncológicos con leucemia y cáncer en la sangre requieren ser hospitalizados para completar sus terapias neoplásicas, pero muchos mueren en los hospitales, ya que no tienen cómo combatir las infecciones asociadas a la atención de salud.

“Muchos de estos problemas son provocados por los trabajos de remodelación y por la falta de espacios e insumos que afecta el hospital”, afirmó.

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Hospitales, realizada por la organización Médicos por la Salud, 94% de los centros perdió capacidad para realizar tomografías, en 89% falla exámenes de Rayos X y 71% de las instituciones no dispone de ecosonogramas. Un 51 por ciento de los quirófanos de los hospitales públicos venezolanos no se encuentran operativos y un 64% de las cocinas de los hospitales públicos no está funcionando, debido a la grave escasez de alimentos presente en el país.

La realidad es que el sector salud venezolano está en coma y durante estos 18 años de gobierno revolucionario el país ha tenido 16 Ministros de Salud, pero ninguno ha podido resolver está dramática problemática.

Tomado de Infobae

GMR