Senador Gonzales cree que no corresponde ligar a Mesa con el caso misiles

El presidente de la Cámara de Senadores, José Alberto Gonzales, afirmó que no corresponde que el expresidente y vocero de la demanda marítima, Carlos Mesa, sea ligado con el caso misiles chinos.

Las declaraciones surgen luego de que en pasados días el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió su sentencia respecto al caso de los misiles chinos, pero también indicó que encontró un vacío normativo durante la presidencia de Mesa por lo que decidió remitir antecedentes al Ministerio Público para su investigación.

“Es una situación muy forzada lo que han hecho los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, creo que no corresponde, esa es una lectura personal que estamos haciendo que no tiene sentido que lo involucren en este tema, no vemos cual sería el vínculo, el nexo; en todo caso son decisiones de la justicia pero nosotros no creemos que se lo razonable, lo lógico y lo estrictamente referido a la justicia”, indicó según un reporte de radio Fides.

LA PAZ/Fides

GMR