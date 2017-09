Cocarico pide diálogo , pero dice que no pueden pedir la renuncia Ramos

El ministro de Desarrollo Rural, César Cocarico, llamó el martes al sector movilizado de Achacachi a dialogar para buscar una salida a ese conflicto sin presiones, pero reiteró que no tienen la autoridad para exigir la renuncia al alcalde de la población Edgar Ramos.

“Si bien nosotros no protegemos al alcalde y a quienes cometan delitos de corrupción, lo único que queremos hacer es que todo se haga conforme a las normativas, por eso convocamos al diálogo pese a que el Mallku no me quiere “, dijo en una entrevista Radio Fides.

Dijo que el Gobierno no puede hacer nada “por ser una autoridad electa, tal vez lo único sea convocar a un diálogo pese a que el camino legal es el revocatorio”.

El conflicto de Achacachi ingresó el lunes a su tercera semana, con movilizaciones y bloqueos en la ruta hacia Copacabana, en demanda de la destitución del alcalde Edgar Ramos y la liberación de dirigentes procesado por alentar una ola de protestas, saqueos y quemas de bienes públicos y privados en febrero de este año en ese municipio.

Cocarico el pasado viernes declaró que el conflicto de Achacachi era municipal y el Gobierno no tenía ningún papel y pidió a los protagonistas reunirse y dejar de perjudicar a la población.

El Ministro no dio una posición si participará en la reunión que convocó la Iglesia Católica este martes en el Arzobispado de El Alto.

LA PAZ/Fides