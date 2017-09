Juez rechaza el pedido de libertad de la exministra Julia Ramos

El juez Segundo de Instrucción en lo Pena Wiat Belzú Carvajal negó la tarde del viernes la cesación de detención a la exministra de Desarrollo Rural, Julia Ramos, quien está involucrada en el caso del desvió de recursos del Fondo Indígena.

Al concluir la audiencia Ramos indicó que “soy víctima de la política, pues he cumplido con todo lo requerido para obtener mi libertad, pero el juez me ha negado dando argumentos que no corresponden como el de no tener familia aquí”.

El fiscal del caso Javier Flores indicó que la exfuncionaria aún no ha cumplido con los requisitos para obtener la cesación de la detención y obtener una medida sustitutiva.

El juez anticorrupción de la ciudad de El Alto, Ricardo Pinto, determinó el 1 de diciembre del 2015 la detención preventiva de la ex ministra y dirigente en el Centro de Orientación Femenina de Obrajes, por presuntos manejos irregulares en ocho proyectos “fantasma” financiados por el ex Fondo Indígena.

