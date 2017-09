Dirigente de los Ponchos Rojos afirma que no esta secuestrado

El dirigente de los Ponchos Rojos, Modesto Clares, negó estar secuestrado por pobladores de Achacachi y que por el contrario se encontraría voluntariamente, desmimtiendo de esta manera la denuncia del Defensor del Pueblo, David Tezanos Pinto.

“Estoy tranquilo con las autoridades de Achacachi, no me han tocado ni golpeado vine voluntariamente y por eso me sume al bloqueo de Cucuta porque sabemos que desde febrero no hay solución”, informó Clares a Radio Fides.

El dirigente de los Pochos Rojos aclaró que hubo malas interpretaciones, por algunas informaciones sobre su presunto secuestro y reiteró “me encuentro bien y la solución del conflicto es la destitución del alcalde Edgar Ramos, que piden mis hermanos”.

“Yo salí a comprar refresco, pero hermanos me dijeron: ‘hermano hay que ir a bloquear’. Yo me he subido (al minibús) voluntariamente, no forzaron, ni ninguna agresión física, entonces yo llegué aquí donde están bloqueando”agregó.

La Defensoría del Pueblo informó que Clares fue secuestrado el martes por la tarde en El Alto y entregado a un grupo movilizado de vecinos y cívicos de Achacachi que bloquea la carretera La Paz-Copacabana.

LA PAZ/Fides