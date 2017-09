Ministro de Gobierno: La Policía dejará de intervenir para evitar hostigamiento

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, sostuvo el miércoles que los policías dejarán de intervenir en acciones como la de la joyería Eurochronos, para evitar “hostigamiento” de parte de algunas víctimas o abogados.

“Estamos hostigando tanto a la Policía que en un hecho similar, la próxima vez, no van a intervenir los policías, es así de claro”, aseveró Romero,

Los policías que frustraron el pasado 13 de julio el atraco a la joyería Eurochronos de Santa Cruz fueron objeto de una serie de críticas porque se presume con base en un informe del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que la bala que mató a la funcionaria de Eurochronos, Ana Lorena Torrez, provenía de un arma disparada a distancia.

Por ese hecho, en los últimos días, varios policías fueron convocados por el Ministerio Público a prestar sus declaraciones informativas.

Pero “los policías no son los delincuentes, no tienen por qué ser perseguidos ni criticados, ni hostigados, yo me pregunto en qué lugar salen (los antisociales) utilizando escudos humanos, disparando a mansalva, y (luego sólo) los policías (terminen siendo) objetos de persecución y de crítica”, cuestionó.

En el hecho perdieron la vida tres delincuentes, un uniformado y la funcionaria de la joyería, que era usada como escudo humano por los malhechores en su intento de fuga.

LA PAZ/Fides