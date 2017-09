Revilla: alcaldías de La Paz y El Alto subsanan observaciones de AAPS sobre UMA

Las alcaldías de La Paz y El Alto subsanaron las 59 observaciones realizadas por la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Agua Potable y Saneamiento (AAPS) sobre la propuesta de creación de la Empresa Metropolitana de Agua (UMA) por lo que ya no hay razón que impida a ambas jurisdicciones a cumplir su obligación constitucional de prestar el servicio, dijo el Alcalde Luis Revilla este miércoles en una conferencia junto a la alcaldesa alteña, Soledad Chapetón.

Ambas autoridades brindaron una rueda de prensa en la Biblioteca Municipal para dar detalles sobre la presentación de los documentos complementarios a la APPS a fin de que La Paz y El Alto se hagan cargo, a través de UMA, de la prestación de los servicios de agua y alcantarillado en lugar de la Empresa Pública Social de Agua y Saneamiento (EPSAS), cuya intervención concluye este mes.

“Son las 59 observaciones subsanadas de tal manera que no hay ninguna razón legal ni de otra naturaleza para que prohíbe al Gobierno Municipal de El Alto y al Gobierno Municipal de La Paz a cumplir con su obligación constitucional”, dijo Revilla.

Agregó que entre los nuevos requisitos exigidos por el director de la AAPS figuran algunas que no se piden ni a EPSAS ni a la propia autoridad.

“ Ayer, el señor Rico hacía referencia a que habían pasado cuatro meses después de que la AAPS nos entregó observaciones y que no estábamos entregando la respuesta. Yo quiero decirles (…) que nos han planteado observaciones y requisitos que no se lo han pedido a nadie, miren ustedes, hay la necesidad de presentar un documento de límites del área geográfica en coordenadas UTM, etc. Es un documento que no lo tiene ni siquiera EPSAS, no lo tiene ni siquiera la AAPS, por lo tanto nos hemos visto obligados a contratar estudio específico para contar con este documento”, informó.

El Alcalde paceño remarcó que La Paz y El Alto presentaron la propuesta para asumir la prestación de dichos servicios en sus jurisdicciones en cumplimiento a una exigencia legal establecida en la Constitución Política del Estado y la Ley de Autonomías.

LA PAZ/ Fides con datos del GAMLP

GCCH