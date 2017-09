Romero: La Policía no intervendrá los bloqueos sin una orden de la Fiscalía

El ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó el miércoles que la Policía no intervendrá en los bloqueos de los pobladores de Achacachi sin una orden de la Fiscalía, pese a la denuncia del Defensor del Pueblo de que mantienen retenido a Modesto Clares, dirigente de los Ponchos Rojos.

“La Policía no intervendrá los bloqueos de los pobladores de Achacachi, mientras no haya una orden del Ministerio Público, pues el secuestro de una persona es un delito penal”, después indicó que no tenía una información completaría sobre el estado del dirigente.

Modesto Clares fue secuestrado el martes por la tarde de la Ceja de El Alto y fue trasladado hasta uno de los puntos de bloqueo de los achacacheños, donde estaría retenido.

Reiteró que mientras que los familiares no presenten la denuncia ante la Fiscalía, la Policía no intervendrá.

Para Romero la acción de retención del dirigente de los Ponchos Rojos solo genera una tensión y un posible enfrentamiento, “que es el objetivo de algunos dirigentes de esta movilización”.

El Ministro dijo estar dispuesto a dialogar con los movilizados y el viceministro de Régimen Interior es el encargado de hacer seguimiento a todo el conflicto de Achacachi.

