Conflicto de Achacachi: Denuncian la detención de por lo menos 15 bloqueadores

El representante del Comité de Vigilancia de Achacachi, Elsner Larrazabal, denunció el domingo la detención de por lo menos 15 personas que se encontraban en el punto de bloqueo en el sector de Cucuta que une la carretera La Paz-Copacabana.

“Queremos denunciar que esta mañana han intervenido con más de 1.000 efectivos. Lamentamos el proceder del gobierno y el Defensor del Pueblo se ha comprometido a que no iba a haber intervención policial y no iba a haber represión, pero otra vez se ha hecho la burla de Achacachi, por esa razón hemos determinado que no va a haber ningún tipo de diálogo”, expresó Larrazabal.

Por otra parte, la dirigente de las mujeres Lidia Yujra señaló que una de sus dirigentes, Rosnilda Maquera, fue detenida durante la intervención y aseguró que continuarán en sus medidas.

“Con mucha saña ingresó la policía y una de nuestras compañeras ha sido detenida. No podemos tolerar esta situación estamos reclamando que se haga justicia por qué el gobierno protege al alcalde Édgar Ramos. Seguiremos en pie de lucha”, dijo Yujra.

El comandante departamental de la Policía, Agustín Moreno, señaló que la policía continuará con el operativo de desbloqueo y señaló que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) es la que brindará información sobre las personas detenidas.

LA PAZ/Agencias