Asambleístas y Colegio Médico se reúnen para explicar el nuevo Código Penal

Los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores, Gabriela Montaño y José Alberto Gonzales y el equipo técnico de la Asamblea Legislativa, iniciaron las reuniones con los representantes del Colegio Médico de Bolivia para explicarles sobre los alcances del Código del Sistema Penal que actualmente se encuentra en su fase de aprobación en la Cámara de Diputados.

“Estamos reuniéndonos con delegados del Colegio Médico de Bolivia con el propósito explicar en términos generales las líneas matrices del Código del Sistema Penal que se encuentra en tratamiento en Diputados y avanzar a sus inquietudes puntuales”, dijo Montaño a los periodistas

La entidad colegida expresó su alarma por los artículos en contra de la práctica de la profesión médica que contiene el proyecto de código.

La presidenta del Cámara de Diputados, Gabriela Montaño, explicó que la mala praxis está redactada con una excepcionalidad que no tenía la primera versión del proyecto y tiene que ver con tres elementos que están por fuera del delito, que son que el médico no tenga experiencia en un área específica, que no haya ofrecido una atención médica oportuna y que no haya aplicado el conocimiento necesario para atender al paciente.

El presidente de la Cámara de Senadores José Alberto Gonzales, expresó su satisfacción de que el sector médico acceda al diálogo para lograr algunos acuerdos y aclaraciones que preocupan.

