Envían a la cárcel a 11 pobladores de Achacachi

El Juez Séptimo de Instrucción Cautelar de El Alto, Héctor Quilla, determinó enviar con detención preventiva al penal de Patacamaya de 11 pobladores de Achacachi en la cárcel de Patacamaya y dictó detención domiciliaria para los restantes cuatro en una audiencia que se desarrolló por ocho horas.

Los 15 comunarios fueron detenidos por la Policía el domingo en cercanías de la comunidad de Cocapata donde realizaban un bloqueo de la carretera El Alto-Copacabana

Los 15 fueron imputados por los delitos de asociación delictuosa, atentado contra los servicios públicos y atentado contra los servicios de transporte.

“El juez no ha valorado muchas cosas, no ha considerado, por ejemplo, las pruebas presentadas en este acto procesal, no ha considerado que en una provincia no puede acceder a un folio real, esta determinación e injusta”, afirmó el abogado de uno de los sindicados Silver Chavez.

Aún continúan detenidos otros 31 pobladores de Achacachi en las celdas de la Policía.

LA PAZ/Fides