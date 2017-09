Alcalde de Achacachi reitera que no renunciara

El alcalde de Achacachi, Edgar Ramos Laura, reiteró el miércoles que no renunciara y que la única vía para dejar el cargo es mediante un proceso revocatorio.

“Es así no renunciare y me atengo a lo que dice la Constitución al respecto (…) La no presentación de informe no es motivo para pedir la renuncia”, dijo la autoridad municipal a los periodistas.

Para el Alcalde “una mayoría de la ciudad de Achacachi quiere dialogar, pero se necesitan garantías para comenzar a conversar, pues he recibido llamadas de apoyo que quieren de una vez esto termine”.

En varias oportunidades dijo que hay mecanismos “democráticos para pedir un informe a una autoridad y que no hacerlo no es ningún delito”.

Ramos Laura, también se refirió a su patrimonio, que sobrepasa los dos millones de bolivianos y sostuvo “es bien habido y es con mi trabajo”.

La población de Achacachi pide la renuncia de Ramos Laura se moviliza desde febrero pasado exigiendo su renuncia acusado de corrupción y no querer brindar informe de su gestión.

