Opositores anuncian recurso contra la acción del MAS para habilitar a Evo

Expresidentes de Bolivia y líderes políticos de oposición dieron a conocer este jueves una declaración conjunta en la que anuncian que presentarán, ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), una acción de rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por el Movimiento al Socialismo (MAS).

El comunicado está firmado por los ex presidentes Jorge Tuto Quiroga y Carlos Mesa; por el ex vicepresidente, Víctor Hugo Cárdenas; y por los líderes opositores Rubén Costas y Samuel Doria Medina. Es llamativa la ausencia del jefe de Sol.bo, Luis Revilla, que había participado en pasadas declaraciones del bloque opositor.

El pasado lunes, asambleístas del Movimiento al Socialismo (MAS), con el apoyo de dos opositores afines al oficialismo, presentaron ante el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) un recurso de inconstitucionalidad contra cinco artículos de la Ley Régimen Electoral (026) y cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE) que imposibilitan una nueva candidatura del presidente del Estado, Evo Morales y otras nacionales y subnacionales.

Ante esto, los líderes de oposición señalan que “el mecanismo utilizado (por el MAS), además de penoso desde el punto de vista jurídico, es la expresión más clara de que el gobierno nos está diciendo a todos los bolivianos que su intención de eternizarse en el poder está más allá de la ley y de la decisión del pueblo boliviano y que hará todo lo que sea necesario para lograr ese objetivo”.

Ante esto, agregan, que es claro que “sin matiz alguno, el gobierno está a punto de entrar en el terreno de la total ilegalidad” y que por ese motivo es imperativo “que el pueblo de Bolivia utilice todos los medios constitucionales que tiene a su alcance para oponerse a esta decisión, cuya única legitimidad es el uso arbitrario del poder y el dominio que ejerce sobre todos los Órganos del Estado”.

En ese sentido, continúa la declaración conjunta, “hemos decidido presentar ante el Tribunal Constitucional Plurinacional una Solicitud de Rechazo a la Acción de Inconstitucionalidad Abstracta presentada por la Senadora Nélida Sifuentes Cueto y otros legisladores del MAS, porque atenta gravemente contra la democracia y la Constitución. También presentaremos un documento a consideración de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Asimismo, los líderes de oposición recuerdan que el 21 de febrero del 2016 el publo boliviano le dijo No a una nueva reelección de Morales.

“Ese día los ciudadanos le dijimos un NO definitivo a una nueva reelección del Presidente y el Vicepresidente del Estado. Sin ningún pudor, hoy algunos de sus legisladores se prestan a pedirle al mismo TCP que lo habilitó en 2014, nada menos que la inaplicabilidad de cuatro artículos de la Constitución. Tal pretensión no sólo reconoce atribuciones de aplicar o no partes de la CPE que el TCP no tiene, sino que desconoce sucesivamente la soberanía de la Asamblea Constituyente elegida en 2006, el Referendo popular de 2009 y el Referendo popular de 2016”, añade el comunicado.

LA PAZ/Agencias