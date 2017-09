Deportivo Ita representará a Bolivia en la Copa Libertadores femenino

El plantel de Deportivo Ita, de Santa Cruz se ganó el derecho de participar en la Copa Libertadores Femenina que se jugará a partir del 7 al 21 de octubre en las ciudades de Asunción, Luque y Capiatá (Paraguay), con la participación de 12 equipos campeones que fueron distribuidos en tres series. La representación cruceña logró el título del torneo nacional que se desarrolló en la ciudad de Tarija donde venció a Universitario (Cochabamba) por la mínima diferencia.

Para la Libertadores la organización ya dio a conocer el rol de partidos para el campeonato, además especificó que la primera fase del torneo será de grupos, para pasar a la siguiente instancia del campeonato cuatro equipos, los tres primeros y el mejor segundo de las tres series, para jugar las semifinales y finales, los partidos se disputarán en los estadios de Nacional, General Díaz y Rubio Ñu.

Este viernes el plantel de Deportivo Ita logró su pase con un gol de Maité Zamorano, en un partido disputado en el que las cruceñas sacaron a flote su experiencia y lograron contrarrestar a sus ocasionales rivales quienes finalmente tuvieron que conformarse con un segundo puesto. Al término del partido la algarabía se apoderó del plantel ganador que recibió el trofeo de campeonas con la promesa de seguir trabajando pues el torneo internacional está a la vuelta de la esquina.

“Fue un campeonato disputado, advertimos que hay muchas jugadoras con buenas condiciones técnicas, pero lamentablemente muchas ligas femeninas no tienen el apoyo de las asociaciones y están abandonadas a su suerte, lamentablemente no participaron los equipos de todos los departamentos precisamente por la falta de respaldo, en el caso de La Paz una de las jugadoras se comunicó con nosotros para hacernos conocer que no tenían conocimiento del este certamen”, declaró Marcia Castro, presidenta de la Liga Femenina de Tarija.

Equipos

San Simón (0): Daniela Salguero, Alejandra Montaño, Shirley Pérez, Jhamel Huanca, María Elena Ochoa, Neiza Flores, Ana Huanca, Alexia Camila Mariscal, Vanesa Baltazar, Valeria Flores y Abigail Panoso.

DT. Raúl Romero

Deportivo Ita (1): Eliana Altamirano, Laura Salvatierra, Alejandra Vaquera, Yara Claure, Jhanet Morón, Alejandra Ruíz, Alexi Añez, Verónica Medrano, Patricia Cárdenas, Eliana Morales y Maitte Zamorano.

DT. Daniel Zamorano.

SANTA CRUZ/APG