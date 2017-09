Retorna a Santa Cruz Carlos Valverde y retoma su programa de radio

El periodista Carlos Valverde volvió de forma sorpresiva a la ciudad de Santa Cruz y reinició su programa después de un año y cuatro años en los que vivió en la Argentina. Valverde dejo el país después de destapar el caso de Gabriela Zapata.

“Extrañé muchísimo, les voy a ser franco, extraño la vida cruceña, extraño la plaza, yo soy placero, extraño a mis amigos, extraño no les voy a decir a mi familia porque es obvio”, dijo el periodista al comenzar su programa.

Valverde anunció que seguirá fiscalizando la gestión del gobernador de Santa Cruz y fue crítico con la intención de Evo Morales de volver a postularse a la Presidencia.

“Vuelvo luego de un año y tres meses. Extraño la vida cruceña, extraño las plazas. He comido en este año que he estado allá (Argentina) más cuñapé de lo que he comido en toda mi vida, pero sobre todo extraño Santa Cruz”, señaló.

SANTA CRUZ/Fides