Envían a la cárcel a tres imputados por millonario desfalco al Banco Unión

La juez primero Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer, Cinthya Delgadillo, determinó la detención preventiva de Juan P. M., Luciana R. C. y Alexis C. H. por la presunta comisión de los delitos de enriquecimiento ilícito y favorecimiento al enriquecimiento ilícito, al desfalcar millones de bolivianos al Banco Unión.

En la audiencia cautelar, la autoridad jurisdiccional resolvió remitir a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro a Juan P. M, ex Jefe de Operaciones del Banco Unión, en la población de Batallas, además de enviar a la cárcel de San Pedro a Alexis C. H. y Al Centro de Orientación Femenina de Obrajes a Luciana R. C., ambos co-imputados en grado de complicidad.

Los fiscales asignados al caso Ruddy Terrazas y Erlan Almanza fundamentaron la imputación que establece que Juan P. M., en su calidad de ex funcionario del Banco Unión, tenía el control de la carga del cajero automático, mediante un software que centraliza todos los movimientos bancarios, lo cual fue aprovechado por el imputado para retirar montos de dinero.

El Ministerio Público identificó que el exjefe de operaciones de la agencia bancaria realizó en diciembre del 2016 el primer retiro de 20.000 bolivianos.

Luego esos montos sumaron un millonario desfalco al Banco Unión, que fueron utilizados para la compra de vehículos y bienes inmuebles, además de inversiones y negocios para ocultar, disimular o legitimar el incremento patrimonial desproporcional e introducirlos a la economía formal.

LA PAZ/Fides con Datos de ABI

