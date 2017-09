Director de la FELCC El Alto desmiente supuesta agresión a un conductor

El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de El Alto, coronel Jaldibeck Escobar, desmintió este viernes que haya agredido a un conductor que infringía una norma de tránsito, al llevar a su hijo sentado en su piernas mientras conducía su vehículo en la avenida Max Fernndez.

Escobar aclaró que los videos que circulan en las redes sociales, demuestran la irresponsabilidad del conductor que lleva a su bebe de aproximadamente 2 años sentado en su piernas y no en el asiento trasero como indican las normas de tránsito.

“Explique al conductor porque un niño no puede ir sentado en la parte delantera del motorizado y mucho menos sentado en las rodillas a más 60 kilómetros por hora, porque el solo hecho de frenar el niño podría salir expulsado. El me invito a querer agredirlo pero no entre en su juego porque solo pedí que coloque al niño en el asiento”, indicó el jefe policial.

El video se hizo viral en las redes sociales de una supuesta agresión del director de la FELCC, que envés de recibir apoyo la presunta víctima fue duramente criticado por no tomar en cuenta las normas de seguridad para su hijo.

LA PAZ/Fides

GCCH