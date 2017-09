Iglesia Católica el artículo sobre el aborto fue aprobado de forma ilegal

Susana Inch, asesora jurídica de la Conferencia Episcopal Bolivia, aseguró el viernes que la aprobación del artículo 153 del Nuevo Código del Sistema Penal referido al aborto fue aprobado de manera ilegal.

“Un primer elemento a tomar en cuenta es que como Iglesia se intentó dialogar con algunos diputados y ha habido receptividad de varios de ellos, por eso es importante ver que no ha sido posible hacer una aprobación (del artículo 153) bajo consigna”, aseguró.

Inch resaltó que para la Iglesia es importante que el controversial artículo haya sido aprobado “en condiciones distintas a las que seguramente se esperaba que se apruebe un artículo de estas características, eso demuestra que todavía hay conciencia de la gravedad que representa el tenor de ese artículo”.

“Por eso lo han hecho de la forma que lo han hecho, en una forma poco legitima. (para aprobar el artículo) tuvieron que esperar un momento en el que había pocos diputados, que varios no estén presentes y no permitir el voto nominal. Son elementos que nos muestran que no había un consenso. No es una decisión legítima, lo que nos anima mucho”, aseveró.

Por otro lado, la asesora jurídica de la Conferencia Episcopal, criticó que “quienes han llevado adelante este proceso en diputados no tenían la intención de escuchar nada ni de dialogar” y dijo que como Iglesia esperan que haya mayor receptividad de diálogo en la Cámara de Senadores.

Anunció que se buscará dialogar con el presidente de la Cámara Alta, José Alberto Gonzales, y el resto de los senadores. “Si no fuera el caso quedarán siempre recursos constitucionales que ayuden a frenar el impacto que tendrían la aprobación de una norma de esas características”, agregó.

LA PAZ