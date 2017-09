¿Cómo afectará el referéndum a Cataluña y España?

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, ha sido enfático en decir que su gobierno está decidido a celebrar este domingo el referéndum de independencia, el que es considerado ilegal por parte del gobierno español.

Mientras que España se ha esforzado en impedir la consulta secesionista al enviar miles de efectivos policiales a la región para impedir la votación, incautando las papeletas, urnas y cerrando los colegios electorales.

¿Pero cómo afecta este referéndum a Cataluña y España? El profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Pablo Sapag, responde las dudas.

¿Qué significa para España que se realice el referéndum el domingo?

Lo primero que hay que decir es que la convocatoria al referéndum es ilegal, porque no es de acuerdo a la Constitución española. Evidentemente ha provocado una enorme tensión en el conjunto del país por las consecuencias que puede traer desde el punto de vista territorial.

¿Cómo sería una España sin Cataluña?

Si se llegara a celebrar el domingo algún tipo de consulta, evidentemente no va a tener validez. Porque no hay registro electoral, no va a haber una entidad que garantice que los resultados vayan a ser serios. Si en el futuro se llegara a plantear una secesión del territorio de la comunidad autónoma de Cataluña del resto de España, sería un cambio sustantivo. Porque Cataluña siempre ha pertenecido a España. Sentaría un precedente respecto a otras partes del territorio del Estado español y España dejaría de existir tal como se le conoce.

¿Cómo afectaría económicamente su salida?

Un proceso de independencia y sobre todo si se hiciera mal, tendría consecuencias económicas muy serias y devastadoras para Cataluña. Forma parte de la Unión Europea y sus normas son claras. Cataluña como hipotético Estado independiente, deberá ponerse a la fila de casi 20 estados que quieren entrar. Esto supone una pérdida de mercado importante.

¿Cómo tendría que formarse Cataluña luego de un referéndum?

El gobierno secesionista que dirige Carles Puigdemont dice que a partir del hipotético referéndum, ellos lo considerarán válido. Ellos ya han aprobado una hoja de ruta y busca proclamar la independencia 48 horas después de la consulta. ¿Se hará o no se hará? Dependerá seguramente si la imagen que ellos quieren crear es vistosa o no. Si es un fracaso, difícilmente el señor Carles podrá salir al balcón y proclamar la República independiente de Cataluña.

¿Qué pasará si el esfuerzo del gobierno español logra impedir el referéndum?

Referéndum legal no va haber. No existe la posibilidad de que haya una consulta siendo ilegal con el mínimo de garantías, porque hay mucha tensión, no hay urnas, no hay registro electoral. La pregunta que hay de aquí al domingo es cuántas urnas falsas se van a poner , cuántos colegios electorales van abrir de forma ilegal y cuánta gente concurrirá. En función de eso, lo importante va a ser la imagen, es decir, si los independentistas catalanes lograr abrir varios centros de votación aunque sean lugares no oficiales. Si ellos consiguen una foto importante -como una larga fila de gente votando-, por lo menos van a seguir adelante con ese proceso independentista. Si el gobierno regional no lo consigue, va haber un problema muy serio en el independentismo, porque todas las cartas que se han jugado han sido para esta situación.

¿Cuáles son los desafíos para Mariano Rajoy?

En parte, el propio gobierno de la administración central del Estado también va a tener que tomar resoluciones. Si esto se les va de las manos, hay partidos en el Parlamento español que pueden plantear problemas e incluso podrán plantear una moción de censura al gobierno. Yo creo que el gobierno de Rajoy debería adelantar las elecciones, porque esta situación está polarizando al electorado.

BARCELONA, ESPAÑA/Agencias